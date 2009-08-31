У Ющенка побачили, що Тимошенко має добрий намір

Представник Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ заявляє, що непослідовність урядової енергетичної політики веде до стагнації та утвердження іноземних монополістів на українському енергетичному ринку. Про це УНІАН повідомили у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента.

За його словами, нещодавні заяви прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО про плани скоротити імпорт російського газу можна сприймати як її добрий намір переглянути окремі положення чинних українсько-російських газових контрактів від 19 січня 2009 року з метою встановлення рівноправного партнерського співробітництва у цій сфері, чого домагається Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Коментуючи заплановану на 1 вересня 2009 року у Варшаві зустріч керівників урядів України та Росії, Б.СОКОЛОВСЬКИЙ відзначив, що пріоритетними для української сторони питаннями зустрічі мають стати українсько-російське співробітництво в енергетичній галузі, насамперед – газовій.

Б.СОКОЛОВСЬКИЙ нагадав, що “дискримінаційні для України контракти були підписані за одноосібним рішенням прем’єр-міністра України всупереч національним інтересам і Директивам глави Української держави”. Проте керівництво уряду та його оточення намагалися нав’язати суспільству думку про успіх, уникаючи прямих відповідей на очевидні запитання щодо кабальних для України умов контрактів. Намагалися навіть заручитися підтримкою іноземних експертів. “Однак жоден з європейських фахівців до цього часу не наважився надати позитивних висновків щодо контрактів, у яких вочевидь закладено низку несиметричних і дискримінаційних щодо України положень”, – зазначає Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

За його словами, практично доведено, що ігнорування підходів та вимог Президента України, зокрема співробітництво за згаданим контрактами і зволікання уряду з реформуванням газового сектору в 2009 році, уже завдало незворотної шкоди українському суспільству, державі та економіці. Так, зменшилися реальні доходи українців на фоні начебто збереження економічно необгрунтованих взаємовідносин між постачальниками і споживачами газу; істотно погіршився фінансовий стан державної компанії НАК «Нафтогаз України», а відтак її рейтинги на світових біржах; істотного перевантаження зазнала національна фінансова система, що сприяє девальвації гривні; держава втягується у невиправдані борги і зобов’язання.

При цьому Б.СОКОЛОВСЬКИЙ “з жалем констатував”, що прем’єр-міністр України демонструє виняткову непослідовність у вирішенні цієї проблеми: напередодні чергової зустрічі з російським колегою керівник уряду України до цього часу не визначилася з конкретними планами щодо обсягів імпорту газу в 2010 році. 20 серпня у Львові Ю.ТИМОШЕНКО заявляє про 25 млрд. кубометрів, 29 серпня у Луганську – про 27 млрд. кубометрів, у той час як згідно з контрактами Українська сторона в наступному році зобов’язана викупити 52 млрд. кубометрів.

Також незрозумілі урядові плани й щодо реформ газового сектору, відзначає представник Президента. «Європейській стороні, МВФ та іншим міжнародним фінансовим організаціям прем’єр-міністр України 24 липня заявляє про реформи, зокрема про підвищення на 20% цін на газ, ігноруючи вимоги Президента України щодо підвищення у пакеті рівня і прозорості адресної соціальної допомоги неплатоспроможним споживачам газу. Водночас українському суспільству й надалі обіцяє утримувати нинішні економічно необґрунтовані ціни реалізації, які є у 5-6 разів нижчі за закупочні ціни», – зазначив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Аналогічно він оцінив і позицію уряду в питаннях залучення зовнішніх запозичень для оплати за газ. Так, на вимогу Президента, із значним запізненням уряд наприкінці червня врешті-решт розпочав консультації з Європейською стороною щодо кредитування НАК «Нафтогаз України» міжнародними фінансовими інституціями. Наприкінці липня, за результатами консультацій, Європейська сторона ухвалила позитивне рішення про готовність надати вигідні для Української держави кредити на суму 1,7 млрд. доларів. «Однак уряд вже протягом місяця зволікає з підготовкою кредитних угод і продовжує таємні перемовини щодо залучення невигідних для держави і необґрунтованих комерційних кредитів із залученням тіньових схем», – зауважує Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

«Зворотно-поступальний рух уряду, на жаль, спостерігається також у нафтовій, вугільній і ядерно-енергетичній сферах, які також є стратегічними для України, а відтак – значною мірою визначають нашу державність і незалежність», – говорить він.

За оцінкою Б.СОКОЛОВСЬКОГО, така непослідовна позиція нинішнього керівництва уряду і “майбутнього технічного кандидата у Президенти” Ю.ТИМОШЕНКО не відповідає українським національним інтересам, не сприяє розвиткові прозорого партнерського співробітництва з Європейською та Російською сторонами і сприяє застою та утвердженню іноземних монополістів на українському енергетичному ринку.