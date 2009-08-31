Регіонала Кисельова замовив кримінальний авторитет?
Міліція порушила кримінальну справу
Міліція порушила кримінальну справу за фактом підготовки замаху на народного депутата України (фракція Партії регіонів), лідера кримських «регіоналів» Василя КИСЕЛЬОВА.
«Справу порушено. Мабуть, буде подвійна стаття: тобто ст..115 (навмисне убивство), однак оскільки саму дію не завершено, то к Кримінальному кодексі є стаття 15-а – це замах на скоєння злочину», – повідомило телефоном кореспондента УНІАН джерело в Головному управлінні Міністерства внутрішніх справ України у Криму.
Силовик уточнив, що раніше міліція автономії провела перевірку заяви В.КИСЕЛЬОВА щодо замаху, який готується на нього.
Народний депутат в прямому ефірі на кримському телебаченні стверджував, що його «замовив» «кримінальний «авторитет», дуже відомий політик».