Яценюк пригадав Тимошенко її обіцянку

Народний депутат, лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК виступає за скорочення депутатського корпусу і зняття депутатської недоторканності.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі «Фронту змін», А.ЯЦЕНЮКА сказав сьогодні у Львові на зустрічі з членами обласного осередку «Фронту змін».

А.ЯЦЕНЮК висловив переконання, що наступний Президент України має виконати волю народу, який на референдумі у 2000 році проголосував за скорочення чисельності парламенту з 450 до 300 обранців та за зняття депутатської недоторканності.

Він наголосив, що для зняття депутатської недоторканності пройдено усі юридичні процедури, але цього й досі не зроблено. «Я вам нагадаю, як знімалася депутатська недоторканність, коли я був керівником парламенту. Для першого етапного голосування треба було 226 голосів. Три рази я ставив на голосування це питання, ледь не силою примушував натискати на кнопки», – сказав А.ЯЦЕНЮК.

Нині, за його словами, уже є відповідний висновок Конституційного Суду, є рішення парламенту. «У мене запитання до Партії регіонів, до БЮТ, до керівника парламенту: чому не ставиться питання про остаточне зняття недоторканності? Усі юридичні процедури пройдено. Чому сьогодні парламент заблокував рішення, які рівно півроку тому ми приймали? Не хочуть. Бояться», – вважає лідер «Фронту змін».

Також він нагадав, що й досі не прийнято рішення про скасування депутатських пільг. «Десь місяців зо п’ять тому прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО виступила по телебаченню і сказала: ми заблокуємо трибуну, якщо парламент не зніме пільги і привілеї з народних депутатів. Це була субота – я пам’ятаю. А засідання мало відбутися у вівторок. Я подивився у повідомленнях на сайті Верховної Ради – виявляється, немає жодного проекту закону, внесеного чи від Блоку Юлії Тимошенко, чи від Партії регіонів щодо зняття депутатських пільг і привілеїв. Тоді за ніч я написав цей закон, вніс його в парламент. Подивіться – на сайті парламенту його можна побачити. І що думаєте – навіть не поставили на голосування», – сказав А.ЯЦЕНЮК.