ВР першим розгляне підвищення прожиткового мінімуму

Завтра Верховна Рада України першим питанням розгляне законопроект щодо підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. Як повідомляє офіційний сайт парламенту з посиланням на прес-секретаря голови Верховної Ради, таке рішення було ухвалено на засіданні погоджувальної ради.

Так, керівники парламентських фракцій погодилися з пропозицією голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА, який запропонував після відкриття сесії, виголошення народними депутатами заяв та виступів і затвердження порядку денного сесії, розглянути вищезазначений законопроект. В повідомленні нагадується, що даний законопроект вже був ухвалений парламентом в першому та другому читаннях.

Після того депутатам буде запропоновано вирішити питання про внесення змін до календарного плану сесії з тим, аби нинішній тиждень народні обранці працювали в сесійному режимі, а наступний - у комітетах. Також заплановано усунення неузгодженостей в законах, які виникли внаслідок прийняття низки законопроектів, або скасування результатів голосування.