Яценюк відкрив у Червонограді пам’ятник загиблим шахтарям

Народний депутат України, лідер громадської ініціативи «Фронт змін» Арсеній ЯЦЕНЮК взяв участь у церемонії відкриття пам’ятника загиблим шахтарям у місті Червоноград Львівської області.

Як повідомили УНІАН в прес-службі “Фронту змін”, скульптуру, виготовлену за кошти А.ЯЦЕНЮКА, встановлено в центрі міста біля каплиці Святої Варвари – покровительки шахтарів. Монумент освятили священики всіх конфесій, відбулася панахида за загиблими шахтарями.

А.ЯЦЕНЮК на церемонії відкриття пам’ятника розповів, що щойно приїхав з Донецька і Дніпропетровська і передає всім львівським шахтарям вітання з Донбасу і Дніпропетровщини. «Вони написали гарного листа - там також українці, там також Україна. У цьому є символ нашої сильної й неподільної нації. Ми одні й ми єдині», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.

При цьому лідер “Фронту змін підкреслив, що “бути шахтарем - тяжкий людський труд”. За його словами, «вугільна промисловість сьогодні відзначилась у світі тільки за одним показником: на один мільйон тон видобутого вугілля два гірники навічно залишаються у шахті. І це - страшна трагедія».

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що “цей пам’ятник на спомин”. “Це пам’ятник для мертвих. Але ми мусимо думати за живих і за ненароджених”, - додав він За його словами, необхідно сьогодні не тільки думати про майбутнє України, але й працювати на її благо. “Якщо кожен зробить маленький крок уперед, якщо кожен подумає про свого ближнього, якщо кожен задумається, чому ця людина по сусідству живе гірше, ніж я, – то ми змінимо країну”, - наголосив лідер “Фронту змін”. За його словами, це складний процес і на це підуть роки. “Але ми будемо мати сильну, єдину, унітарну, незалежну і суверенну державу. І це усі ми разом здатні зробити», – додав він.

Як повідомляє прес-служба, задум встановити пам`ятник в А.ЯЦЕНЮКА виник торік під час робочої поїздки до Червонограда. Тоді він дізнався, що в шахтарському місті немає пам’ятників, присвячених гірникам, і пообіцяв місцевим мешканцям за власні кошти виготовити скульптуру. Переможцями відкритого конкурсу стали заслужений художник України Сергій ІВАНОВ і скульптор Володимир ЦІСАРИК.