Литвин: вибори Президента стануть вибором курсу країни

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає, що майбутня президентська кампанія в Україні буде складною, а вибори глави держави стануть вибором курсу країни.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, В.ЛИТВИН сказав під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Грецької Республіки в Україні Харалампосом ДІМІТРІУ.

За словами В.ЛИТВИНА, «ця політична кампанія буде дуже складною. Це будуть не просто вибори Президента, це будуть вибори курсу, і, по суті, йтиметься про те, якою буде Україна».

Голова ВР переконаний, що вкрай важливим є «збереження демократичного потенціалу». «Головне – щоб Україна працювала, бо риторика щодо внутрішньої і зовнішньої політики країни не замінить практичної роботи», - сказав він.

На думку В.ЛИТВИНА, наразі головне – «знайти консолідовану позицію і спільно працювати». «Для нас питання з питань – забезпечити передбачуваність процесів в Україні в ході президентської кампанії», - наголосив він.

Торкаючись поточних політичних процесів, які відбуваються у Верховній Раді України, керівник українського парламенту зазначив, що «дуже багато часу відводиться на різного роду домовленості», які, на жаль, не завжди виконуються. Проте, підкреслив В.ЛИТВИН, «головне, що ми говоримо, знаходимо важкі, складні, але компроміси».

За словами В.ЛИТВИНА, у демократичному суспільстві не можна уникнути «політичних зіткнень», та при цьому «головне – щоб вони відбувалися цивілізовано».