Тимошенко з Польщі полетіла до Лівії
19:25, 01 вересня 2009Політика
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(програма робочого візиту)
Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО вилетіла з польського Гданська з робочим візитом до Лівії.
Як передає кореспондент УНІАН, у Тріполі вона буде присутньою на фестивалі мистецтв, присвяченому 5-тисячолітній історії Лівії до Вересневої революції і її досягненням за 40-річний післяреволюційний період.
Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО проведе зустріч із секретарем Вищого народного комітету Лівії (прем`єр-міністром) Аль-Багдаді Алі аль-МАХМУДІ і лідером Лівійської Вересневої революції Муаммаром Аль КАДДАФІ.
2 вересня увечері Ю.ТИМОШЕНКО планує повернутися до Києва.
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