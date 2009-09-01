Тимошенко з Польщі полетіла до Лівії

Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО вилетіла з польського Гданська з робочим візитом до Лівії.

Як передає кореспондент УНІАН, у Тріполі вона буде присутньою на фестивалі мистецтв, присвяченому 5-тисячолітній історії Лівії до Вересневої революції і її досягненням за 40-річний післяреволюційний період.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО проведе зустріч із секретарем Вищого народного комітету Лівії (прем`єр-міністром) Аль-Багдаді Алі аль-МАХМУДІ і лідером Лівійської Вересневої революції Муаммаром Аль КАДДАФІ.

2 вересня увечері Ю.ТИМОШЕНКО планує повернутися до Києва.