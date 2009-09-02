ККД парламенту наближається до нуля

До президентських виборів Верховна Рада продуктивно не працюватиме, стверджують експерти. Утім, депутати не збираються саморозпускатися. Та й президентові Ющенку нині це не вигідно. Чим займатимуться народні обранці?

Заблокували, посварилися, не домовилися, розійшлися. Перший день роботи українського парламенту після канікул є показовим – так депутати працюватимуть протягом п’ятої та шостої сесії, вважає провідний експерт політико-правових програм центру ім. Разумкова Олександр Литвиненко.

«Коефіцієнт корисної дії роботи Верховної Ради минулої сесії наближувався до нуля, - зауважив експерт. - Таким він буде і тепер. Перше засідання показало, що перспектив немає ніяких. До президентських виборів робота депутатів буде радше спорадичною та лише з локальних питань».

Експерт упевнений, що і перші півроку після обрання нового президента України народні депутати не займатимуться законотворчою діяльністю, а засядуть за політичні переговори та торги за посади.

За словами Литвиненка, малоймовірно, що парламент саморозпуститься або ж це зробить президент Ющенко, оскільки йому не вигідно дестабілізувати політичну ситуацію напередодні виборів. Експерт припускає, що найближчі півроку український парламент не наважиться переформатовувати існуючу коаліцію, позаяк лідери двох найбільших фракцій, які могли б створити нове об’єднання, на президентських виборах будуть основники конкурентами.

Однак, незважаючи на критику, народні депутати не збираються, за їхніми словами, байдикувати. Протягом п’ятої сесії вони запланували розглянути півтори тисячі важливих питань. За це проголосувало у вівторок 234 із 438 депутатів.

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