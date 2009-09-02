Тимошенко зустрінеться з Каддафі

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО перебуває з дводенним офіційним візитом у Великій Соціалістичній Народній Лівійській Арабській Джамагірії.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів України, програмою візиту передбачено, що Ю.ТИМОШЕНКО візьме участь у заходах, присвячених п’ятитисячолітній історії Лівії до Вересневої революції та її здобуткам у 40-річний післяреволюційний період, а також у церемонії відкриття Монументу.

Планується, що сьогодні відбудуться зустрічі прем’єр-міністра України з лідером Великої Вересневої революції Муаммаром Аль-КАДДАФІ та секретарем Вищого Народного Комітету Лівії Аль-Багдаді Алі Аль-МАХМУДІ.