Берлусконі погрожує зірвати саміт ЄС

Прем’єр-міністр Італії Сільвіо БЕРЛУСКОНІ погрожує зірвати наступний самміт Європейського Союзу, якщо речники Єврокомісії не навчаться тримати “язика за зубами”.

Як повідомляє Інтернет-видання “EUobserver”, про це він заявив 1 вересня журналістам у польському Гданську, де проходили урочистості з нагоди 70-річчя початку Другої Світової війни.

С.БЕРЛУСКОНІ, зокрема, заявив, що речники Єврокомісії і навіть самі комісари не повинні публічно висловлюватися “на будь-які теми”. За його словами, “голос Європи” має висловлюватися виключно Президентом Єврокомісії, або його речником.

“Ми призупинимо голосування, блокуючи функціонування Європейської Ради (саміту глав держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН), доки не буде визначено, що жоден комісар чи речник не зможуть більше публічно висловлюватися з будь-яких питань”, - заявив італійський прем’єр.

“Право говорити мало б залишитися лише за Президентом Єврокомісії та його речником. Якщо комісари та речники продовжать робити так, як робили в останні роки, вони мають звільнятися”, - додав він.

За словами італійського прем’єра, висловлювання представників Єврокомісії створюють ситуації, які “надають зброю опозиції”.

Обурення С.БЕРЛУСКОНІ викликала заява представника прес-служби Єврокомісії Деніса ЕББОТА, зроблена ним 31 серпня, щодо того, що Єврокомісія направила запит до Італії з проханням роз’яснити примусове відправлення назад до Лівії човна з 70-ма біженцями. За словами Д.ЕББОТА, Єврокомісія вважає, що біженцям не може бути відмовлено в праві подати заяву на пошук притулку, особливо на кордоні з територіями, де їм, або їх свободам може загрожувати небезпека за расовою, релігійною, соціальною ознакою чи висловлюваною ними політичною позицією.

Одна з керівників прес-служби Єврокомісії Піа АНДРІКІЄНЕ заявила у своєму коментарі “EUobserver”, що Комісія має обов’язок відповідати на запитання журналістів, повідомляючи інформацію про свою роботу. При цьому вона зазначила, що роздратування будь-кого не може стосуватися лише Д.ЕББОТА.

“Ми – колегіальний орган, таким чином, він говорив на базі узгодженої інформації. Він має повну підтримку всіх колег. Один за всіх, всі за одного”, - сказала П.АНДРІКІЄНЕ.