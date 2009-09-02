Ющенко зустрівся з Литвиним

Президент України Віктор ЮЩЕНКО та голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН обговорили плани роботи парламенту під час п’ятої сесії, що розпочалась учора, 1 вересня.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ВР з посиланням на прес-секретаря спікера Ольгу ЧОРНУ.

Сторони обговорили роботу парламенту на поточній сесії з огляду на фінансово-економічну і соціальну ситуацію в країні, а також передвиборчу кампанію, що вже фактично стартувала.

В.ЛИТВИН поінформував В.ЮЩЕНКА про плани роботи ВР, порядок денний сесії та складнощі, що виникають у діяльності законодавчого органу.

Глава держави висловив занепокоєння соціально-економічною ситуацією в країні та висловився за те, щоб парламент став центром, який забезпечуватиме стабільність і діалог в політикумі та суспільстві.