Москаль просить порушити кримінальну справу проти мера Сімферополя

Заступник міністра внутрішніх справ України, начальник Головного управління МВС України в АР Крим Геннадій МОСКАЛЬ звернувся до прокуратури Автономної Республіки Крим з проханням про порушення кримінальної справи стосовно мера міста Сімферополь Геннадія БАБЕНКА.

Про це УНІАН повідомили у відділі зі зв`язків із громадськістю ГУ МВС у Криму.

За даними кримської міліції, Г.МОСКАЛЬ звернувся до прокурора Автономної Республіки Крим Володимира БОЙКА «у зв`язку з рішенням Апеляційного суду Автономної Республіки Крим від 01.09.2009 року відносно голови Сімферопольської міської територіальної виборчої комісії Володимира КРИЛОВА і набуттям чинності звинувачувального вироку». Він просить порушити кримінальну справу стосовно мера міста Сімферополь Г.БАБЕНКА за ст. 353 Кримінального кодексу України «Самовільне привласнення владних повноважень або звання посадовця, поєднане із здійсненням будь-яких суспільно небезпечних діянь», і винести постанову про відсторонення Г.БАБЕНКА від обов`язків Сімферопольського міського голови на період слідства.

За даними ВЗГ ГУ МВС, Залізничний районний суд міста Сімферополь 9 червня 2006 року визнав недійсними вибори 26 березня 2006 року, а рішення Сімферопольської міської територіальної виборчої комісії про реєстрацію Г.БАБЕНКА міським головою і оприлюднення результатів виборів протиправним, і відмінив їх.

Апеляційний суд Автономної Республіки Крим, Вищий Адміністративний суд України, Верховний суд України залишили дане рішення в силі.

Народний депутат України Г.МОСКАЛЬ 13 лютого 2008 року зареєстрував під № 2054 проект постанови Верховної Ради України «Про проведення позачергових виборів Сімферопольського міського голови». Проте 10 квітня 2008 року на спільному засіданні комісії ВР України і ЦВК визначили, що в даній ситуації ухвалювати рішення повинна ЦВК. З цієї причини проект постанови Верховної Ради був відхилений, і матеріали передані до Центральної виборчої комісії, яка кілька разів збиралася, але до сьогодні конкретного рішення про призначення виборів не прийняла, повідомили в ВЗГ ГУМВС України в АР Крим.