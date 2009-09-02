У п'ятницю відбудеться позачергове засідання ВР

Позачергове засідання Верховної Ради України відбудеться 4 вересня.

Про це УНІАН повідомили в Інформаційному управлінні апарату ВР.

Відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту Верховної Ради України у парламенті зареєстрована ініціатива 152 народних депутатів України, яка співвідноситься з вимогами частини другої статті 83 Конституції України щодо проведення позачергового пленарного засідання ВР.

У зв’язку з цим голова ВР Володимир ЛИТВИН повідомляє про проведення 4 вересня позачергового засідання парламенту, яке відкриється о 10.00.