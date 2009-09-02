У п'ятницю відбудеться позачергове засідання ВР
14:53, 02 вересня 2009Політика
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Анонсував Литвин
Позачергове засідання Верховної Ради України відбудеться 4 вересня.
Про це УНІАН повідомили в Інформаційному управлінні апарату ВР.
Відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту Верховної Ради України у парламенті зареєстрована ініціатива 152 народних депутатів України, яка співвідноситься з вимогами частини другої статті 83 Конституції України щодо проведення позачергового пленарного засідання ВР.
У зв’язку з цим голова ВР Володимир ЛИТВИН повідомляє про проведення 4 вересня позачергового засідання парламенту, яке відкриється о 10.00.
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