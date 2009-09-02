Янукович із Цушком святкує в Одесі

15:01, 02 вересня 2009
Політика
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Лідер ПР вклониться Пушкіну

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні в Одесі візьме участь в святкуванні Дня міста.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ відвідав Свято-Успенський чоловічий монастир, а також покладе квіти до пам’ятника А.С.Пушкіну та візьме участь в святкуванні 215-ї річниці заснування міста Одеси.

В поїздці його супроводжують, зокрема народні депутати України Григорій ІЛЛЯШОВ та Олексій КОСТУСЄВ з фракції Партії регіонів.

Крім того, серед супроводжуючих є й колишній міністр внутрішніх справ України Василь ЦУШКО. В інтерв’ю журналістам він зазначив, що не є на сьогодні членом Партії регіонів і нагадав, що із Соцпартії він вийшов декілька років тому. В.ЦУШКО зазначив, що на сьогодні проживає в Одесі, але відмовився сказати чим займається.

На запитання, на скільки відповідає дійсності інформація про можливість призначення його керівником обласної організації Партії регіонів, він сказав, що «це лише розмови».

 

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