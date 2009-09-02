Партія регіонів вимагає вибачень від міністра Денисової

Партія регіонів ініціюватиме відставку міністра праці та соціальної політики України Людмили ДЕНИСОВОЇ, якщо та не вибачиться за «наклеп на господарників – членів ПР». Про це йдеться в переданій УНІАН заяві Партії регіонів.

Партія регіонів нагадує, що 1 вересня зажадала від Л.ДЕНИСОВОЇ, яка стверджувала, що на підприємствах, які належать членам Партії регіонів, не виплачується заробітна плата, негайно назвати імена конкретних власників і підприємства, на яких відбуваються такі негативні явища.

«На жаль, й досі пані міністр не спромоглася підтвердити фактами свої слова й дати конкретну відповідь Партії регіонів», - наголошується в заяві.

«Партія регіонів рішуче заявляє: або міністр ДЕНИСОВА приносить свої вибачення за чорний піар і наклеп на господарників – членів Партії регіонів, або наша політична сила поставить питання про відставку міністра праці та соціальної політики, яка допускає відверту брехню», - йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня міністр праці та соціальної політики Л.ДЕНИСОВА провела брифінг, під час якого спростувала заяви Партії регіонів щодо можливості підвищення мінімальних зарплат і пенсій у 2009 р.

Л.ДЕНИСОВА розповіла, що за підрахунками Міністерства праці та соціальної політики України, щоб збільшити мінімальну заробітну плату працівникам державної сфери, необхідно збільшити витрати бюджету-2009 на 27 млрд. грн., а не на 8 млрд. грн., як пропонують у Партії регіонів.

Крім того, за її словами, згідно із законопроектом про підвищення рівня соціальних гарантій, запропонованим Партією регіонів, для забезпечення підвищення пенсій необхідно збільшити витрати Пенсійного фонду на 1,4 млрд. грн. А за підрахунками Мінпраці, на це необхідно не менше 7 млрд. грн.

«Я пропоную роботодавцям спершу заплатити по зарплатних боргах, які в них є перед працівниками. А це понад 1 млрд. грн.», - зазначила міністр.