Вінський шукає кандидатуру на Президента

Лідер народно-патріотичного об`єднання «За демократію і справедливість» Йосип ВІНСЬКИЙ заявляє, що першими виборами для його політичної сили стануть місцеві вибори в березні 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Й.ВІНСЬКИЙ повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Нашими першими виборами будуть місцеві вибори в березні 2010 року, на яких ми виступатимемо в якості суб`єкта виборчого процесу і ми висуватимемо від нашої сили своїх висуванців», - сказав И.ВІНСЬКИЙ.

Лідер об`єднання сказав, що його політична сила не планує висувати свою кандидатуру в кандидати в Президенти на майбутніх у січні 2010 року президентських виборах. «Ми підтримуватимемо іншу кандидатуру, і пошуки такої кандидатури тривають», - додав він.

При цьому Й.ВІНСЬКИЙ відкинув можливість підтримки його політичною силою таких кандидатів у Президенти, як Юлія ТИМОШЕНКО і Віктор ЯНУКОВИЧ. На його думку, жоден з цих політиків не має права претендувати на посаду Президента, оскільки показали свою неспроможність на посаді прем`єр-міністра. «І під час виборчої кампанії ми пояснюватимемо це людям. Я дуже сподіваюся, що посаду Президента обійме нова людина», - зазначив політик.

Лідер об`єднання повідомив, що після завершення процесу свого формування його політична сила братиме участь у чергових парламентських і подальших президентських виборах. Й.ВІНСЬКИЙ повідомив, що на сьогодні в Україні створено 154 територіальних комітети народно-патріотичного об`єднання «За демократію і справедливість» і ще близько 50 знаходиться на етапі реєстрації.

«Я думаю, що протягом вересня оргкомітети нашої політичної сили діятимуть вже в не менше 450 районах і містах», - повідомив І.Вінський.