Воронін йде з посади Президента Молдови

Президент Молдови Володимир ВОРОНІН офіційно оголосив, що переходить до парламенту як рядовий депутат, повідомляє РІА «Новости».

"Я, як голова партії комуністів, не збираюся в цей критичний для Батьківщини і для нашої партії час залишатися в досить сумнівному і двозначному положенні виконуючого обов`язки Президента", - заявив В.ВОРОНІН.

"У мене немає ні етичних, ні політичних підстав для того, щоб просто формально виконувати цю високу державну функцію. Я рішуче не сприймаю того шляху, яким хочуть повести країну. А тому я переходжу до парламенту як рядовий депутат для того, аби бути разом з партією, разом з фракцією", - підкреслив В.ВОРОНІН.

Згідно з Конституцією Молдови, виконуючим обов`язки глави держави стає спікер парламенту Міхай ГІМПУ.

В.ВОРОНІН, лідер Партії комуністів Республіки Молдова (впродовж восьми років зберігала статус правлячої), обіймав посаду Президента згідно з Конституцією, два президентські терміни. Після парламентських виборів, які пройшли в квітні 2009 року, його кандидатура на посаду глави держави не пропонувалася (у Молдові Президента обирають депутати), повідомляє Lenta.ru.

Термін повноважень В.ВОРОНІНА закінчився ще 22 травня, вважають юристи. Проте лідер ПКРМ продовжував виконувати обов`язки глави держави, оскільки новий Президент так і не був обраний (ні комуністам, ні їх опонентам в парламенті не вистачило для цього голосу, і в результаті парламент, відповідно до Конституції, був розпущений, і були призначені нові вибори).

Нагадаємо, що чотири некомуністичні партії, що об`єдналися в парламентську коаліцію («Альянс за європейську інтеграцію»), дістали просту більшість голосів (достатню, зокрема, для обрання спікера). Проте для затвердження свого кандидата в Президенти цієї кількості мандатів недостатньо (потрібно, щонайменше, 61 голос). Комуністи від переговорів з коаліцією відмовилися. Якщо голосування по кандидатурі Президента провалиться двічі (через нестачу голосів), то парламент буде розпущено, а потім пройдуть нові вибори.