Янукович ставить Раді ультиматум

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що парламент у п`ятницю працюватиме лише в разі прийняття законопроекту про підвищення мінімальної зарплати і пенсії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив в інтерв`ю журналістам, відповідаючи на запитання, чи блокуватиме фракція ПР у п`ятницю трибуну на позачерговому засіданні парламенту.

За його словами, парламент «працюватиме, якщо буде голосування» по законопроекту про соціальні стандарти.

Він підкреслив, що треба вести переговори з фракцією Блоку Литвина в плані підтримки цього законопроекту.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня Верховна Рада відмовилася прийняти в другому читанні і в цілому законопроект про внесення змін до державного бюджету на 2009 рік (про підвищення розміру прожиткового мінімуму і розміру мінімальної заробітної плати).

За законопроект, на ухваленні якого наполягала фракція Партії регіонів, проголосували 200 народних депутатів із 385, зареєстрованих у сесійній залі.

Відразу ж після цього фракція Партії регіонів заблокувала трибуну і президію Верховної Ради.

Також “регіонали” заявили, що зареєструють новий законопроект щодо підвищення соціальних стандартів.

На 4 вересня заплановано проведення позачергового засідання ВР. Підписи депутатів на підтримку його проведення збирала фракція БЮТ. Як повідомив депутат від БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО, позачергове засідання буде присвячене виключно розгляду законопроектів, які стосуються місцевого самоврядування.