Янукович вважає недоцільною приватизацію ОПЗ

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає недоцільною приватизацію Одеського припортового заводу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив у прямому ефірі Одеської обласної державної телерадіокомпанії.

Лідер Партії регіонів зазначив, що недоцільно це робити «в таких умовах, в яких ми зараз живемо, щось приватизовувати, коли на світовому ринку впала кон`юнктура цін».

За його словами, на запитання про те, чи вигідно сьогодні проводити таку приватизацію відповідь одна: «однозначно ні».

Він підкреслив, що Президент України і уряд мають пам`ятати про відповідальність за ту політику, яка проводитися ними.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна 15 липня ц.р. оголосив конкурс з продажу 99,567% державного пакета акцій ВАТ «Одеський припортовий завод». Початкова ціна пакета становить 4 млрд. грн. Конкурс відбудеться через 75 днів після його оголошення.

Довідка УНІАН. ВАТ «Одеський припортовий завод» (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні, спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт.

Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.