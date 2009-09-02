Томенко: на ухвалення держбюджету шансів мало

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає малоймовірним ухвалення найближчими місяцями державного бюджету на 2010 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-спікер парламенту сказав сьогодні журналістам у Сімферополі, відповідаючи на запитання, чи ввійде Україна в 2010 рік із новим бюджетом.

«Думаю, що шансів дуже мало», – сказав М.ТОМЕНКО.

На його думку, парламентаріям максимум вдасться проголосувати «базові параметри» бюджетного року-2010. «Можливо, ми проголосуємо базові параметри наступного року», – зазначив віце-спікер, пояснивши, зокрема, що будуть прийняті параметри зарплати, пенсій та інших соціальних стандартів.

«Все решта - те, що стосується державних програм, капіталовкладень, - не буде проголосовано, оскільки буде дуже важко набрати 226 голосів», – вважає М.ТОМЕНКО.

«Арифметично 226 голосів немає», - зазначив заступник голови парламенту, тому що опозиція не голосуватиме за запропонований Кабінетом міністрів Юлії ТИМОШЕНКО бюджет, і серед союзників БЮТ є кандидати в Президенти України, які не підтримають документ.

«ЛИТВИН балотується, в «Нашій Україні» є, очевидно, певна кількість людей, які балотуються, й вони, виходячи з того, що вони кандидати в Президенти, говоритимуть, що такий бюджет вони не підтримають. Опозиція, ясна річ, не голосуватиме», – зазначив М.ТОМЕНКО.