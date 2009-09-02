Томенко: на ухвалення держбюджету шансів мало
Литвин балотується, НУ балотується
Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає малоймовірним ухвалення найближчими місяцями державного бюджету на 2010 рік.
Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-спікер парламенту сказав сьогодні журналістам у Сімферополі, відповідаючи на запитання, чи ввійде Україна в 2010 рік із новим бюджетом.
«Думаю, що шансів дуже мало», – сказав М.ТОМЕНКО.
На його думку, парламентаріям максимум вдасться проголосувати «базові параметри» бюджетного року-2010. «Можливо, ми проголосуємо базові параметри наступного року», – зазначив віце-спікер, пояснивши, зокрема, що будуть прийняті параметри зарплати, пенсій та інших соціальних стандартів.
«Все решта - те, що стосується державних програм, капіталовкладень, - не буде проголосовано, оскільки буде дуже важко набрати 226 голосів», – вважає М.ТОМЕНКО.
«Арифметично 226 голосів немає», - зазначив заступник голови парламенту, тому що опозиція не голосуватиме за запропонований Кабінетом міністрів Юлії ТИМОШЕНКО бюджет, і серед союзників БЮТ є кандидати в Президенти України, які не підтримають документ.
«ЛИТВИН балотується, в «Нашій Україні» є, очевидно, певна кількість людей, які балотуються, й вони, виходячи з того, що вони кандидати в Президенти, говоритимуть, що такий бюджет вони не підтримають. Опозиція, ясна річ, не голосуватиме», – зазначив М.ТОМЕНКО.