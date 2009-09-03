Лавринович вважає, що Литвин піариться, причому - дешево

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр ЛАВРИНОВИЧ називає «дешевим самопіаром» заяви щодо саморозпуску парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам, коментуючи заяви голови ВР Володимира ЛИТВИНА щодо можливості саморозпуску парламенту у разі блокування його роботи.

О.ЛАВРИНОВИЧ порекомендував усім, хто заявляє про можливість саморозпуску парламенту, щоб «вони почитали Конституцію України».

За його словами, не можна говорити, що «потрібно зробити те, що зробити неможливо жодним чином». «Це дуже дешево виглядає», - наголосив О.ЛАВРИНОВИЧ.

Він підкреслив, що рішення про розпуск парламенту ухвалює Президент України у тих випадках, які передбачені Конституцією України. «Верховна Рада України не має повноважень ухвалювати рішення про саморозпуск», - додав він.

Водночас, на переконання О.ЛАВРИНОВИЧА, у разі внесення змін до Конституції України необхідно передбачити право парламенту на саморозпуск.