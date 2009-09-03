Росія дає свій прогноз ціни на транзит газу через Україну

ВАТ «Газпром» прогнозує зростання вартості транзиту газу територією України в 2010 році на 50-58%, порівняно з поточним роком – до 2,56-2,7 дол. за тис. куб. м на 100 км.

Про це заявив офіційний представник ВАТ «Газпром» Сергій КУПРІЯНОВ, передаєРІА “Новости”.

«Тариф на транспортування газу територією України визначається за формулою, закладеною у контракті. Залежно від цін на нафту, значення тарифу може бути різним. На даний момент прогноз «Газпрому» на наступний рік - 2,56-2,7 долара за тисячу кубометрів на 100 кілометрів", - сказав він.

При цьому С.КУПРІЯНОВ додав, що «реальна величина тарифу визначатиметься у міру появи фактичних даних щодо ціни мазуту, газойля і природного газу в опорний період».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО спростувала інформацію про зниження в 2010 році транзитної ставки.

«З 1 січня істотно підвищується вартість транзиту російського газу територією України до Європи. По суті справи, це за всі 18 років буде перше достатньо істотне підвищення – на 65-70% залежно від того, якою буде ціна на нафту», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр наголосила, що Україна і Росія чітко виконують умови контракту про постачання і транзит російського природного газу. «Обидві сторони – і Україна, і Росія – переконані, що на Різдво не буде цих традиційних «штучок», які завжди були разом з кризами в газовій сфері. Все пройде достатньо спокійно, і на основі існуючих контрактів», - пояснила вона.

2 вересня НАК «Нафтогаз України» заявив, що прогнозує в 2010 році збільшення ставки на транзит російського газу на рівні 57-60% від існуючого на сьогодні розміру ставки - 1,7 дол. за тис. куб. м на 100 км. За прогнозами компанії, в 2010 році ставка на транзит російського газу становитиме 2,67-2,72 дол. за тис. куб. м на 100 км.

Нагадаємо, 1 вересня Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що досягла домовленості з російською стороною про те, що «Нафтогаз» оплачуватиме лише фактично спожитий обсяг газу. Зокрема, на 2010 рік прогнозується імпорт 27 млрд. куб. м газу.

Після цього ряд ЗМІ повідомили, що в обмін на зниження обсягу постачань Ю.ТИМОШЕНКО нібито запропонувала «певну знижку в тарифі на транспортування природного газу територією України».

У 2009 році ставка на транзит російського газу становить 1,7 дол. за тисячу кубометрів на 100 км.