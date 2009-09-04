Банкова: Кабмін імітує турботу про місцеве самоврядування

У Секретаріаті Президента України називають імітацією турботи про місцеве самоврядування законопроекти, внесені для розгляду на позачерговій сесії Верховної Ради 4 вересня.

Як повідомляє Головна служба інформаційної політики Секретаріату Президента, заступник глави Секретаріату Президента – представник Президента у Верховній Раді України Ігор ПОПОВ заявив, що привертає увагу рекордна кількість законопроектів, які плануються до розгляду за одне пленарне засідання – понад 40. Проте, за його словами, детальніший аналіз свідчить, що більше половини з них взагалі не підготовлені, згідно з парламентською процедурою, до розгляду у сесійній залі.

У СП зазначають, що уряд пропонує до розгляду ВР низку законопроектів, у назві яких безпосередньо йдеться про місцеве самоврядування, водночас аналіз цих законопроектів свідчить, що практично кожен з них є далеким від вирішення серйозних і наболілих проблем місцевого самоврядування.

За словами І.ПОПОВА, левова частка проектів спрямована на технічне врегулювання окремих законодавчих аспектів та вирішення таких третьорядних питань, як, наприклад, встановлення зразка посвідчення селищного голови чи віднесення посад керівників виконавчих органів міських рад, утворених у районах міст, до відповідних категорій посад в органах місцевого самоврядування (відповідно, № 4678, 3263).

«Замість того, щоб оформити усі ці фрагментарні законодавчі зміни в один законопроект, як це практикується у парламенті, уряд через кількість проектів законів вирішив створити видимість продуктивної роботи», – зазначив представник Президента України у Верховній Раді.

За словами І.ПОПОВА, чи не єдиним з-поміж згаданих законопроектів, які містять конкретику, є законодавча ініціатива щодо фінансування всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування з державного бюджету.

«Здавалося б, таку турботу з боку держави можна було тільки вітати. Водночас напередодні виборчої кампанії та у період реєстрації нових асоціацій хочеться вірити, що у відносинах між урядом, як розпорядником бюджетних коштів, і такими асоціаціями не буде місця політичним мотивам чи зловживанням», – підкреслив І.ПОПОВ.

Він також зауважив: очевидно, що поспіх, з яким фракція БЮТ готувала позачергове засідання Верховної Ради, пояснюється намаганням створити напередодні суботнього мітингу-наради прем‘єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО з представниками органів місцевого самоврядування імітацію виконання кількох десятків обіцянок, проголошених на такій же масовій нараді 23 травня 2009 року.

І. ПОПОВ також звернув увагу, що переважна більшість пропонованих для розгляду 4 вересня законопроектів була зареєстрована до 23 травня, і тому, на жаль, не містить тих конструктивних пропозицій, які висловлювали представники місцевих рад на зустрічі з прем’єр-міністром та на інших заходах.

Представник Президента наголосив, що глава держави засуджує таку імітацію діяльності та підміну реальної роботи популістськими обіцянками. Він переконаний, що ключ до утвердження повноцінного місцевого самоврядування в Україні – у комплексних змінах до Основного Закону.

Глава держави закликає уряд та особисто прем‘єр-міністра не перетворювати тему місцевого самоврядування на “черговий привід для політтехнологій, натомість зосередитися на щоденній роботі, результати якої були б відчутні «на місцях», сказав І.ПОПОВ.