Сьогодні відбудеться позачергове засідання ВР

Сьогодні відбудеться позачергове засідання Верховної Ради України.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту Верховної Ради України у парламенті була зареєстрована ініціатива 152 народних депутатів України щодо проведення позачергового пленарного засідання ВР.

1 вересня відбулося відкриття п’ятої сесії парламенту шостого скликання.

Народні депутати ухвалили постанову “Про порядок денний п’ятої сесії Верховної Ради України шостого скликання”, згідно з яким планується протягом сесії розглянути близько 1,5 тис. питань.

Окрім того, ВР на першому засіданні відмовилася ухвалити в другому читанні і в цілому законопроект про внесення змін до державного бюджету на 2009 рік (щодо підвищення розміру прожиткового мінімуму та розміру мінімальної заробітної плати). За законопроект, на ухваленні якого наполягала фракція Партії регіонів, проголосували 200 народних депутатів із 385, зареєстрованих у сесійній залі.

Одразу ж після цього фракція Партії регіонів заблокувала трибуну і президію Верховної Ради. Також “регіонали” заявили, що зареєструють новий законопроект щодо підвищення соціальних стандартів.

Того ж дня депутати з фракції БЮТ зібрали підписи на підтримку проведення позачергового засідання парламенту, яке буде присвячене виключно розгляду законопроектів стосовно місцевого самоврядування.