Ющенко закликає сільських голів не піддаватися на хабар від Тимошенко

Ющенко закликає представників органів місцевого самоврядування бути незалежними від інших органів влади

Київ. 4 вересня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає представників органів місцевого самоврядування лишатися незалежними від інших органів влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на нараді з головами сільських та селищних рад.

За словами В.ЮЩЕНКА, найголовнішим є те, щоб всі голови сільських, селищних, міських рад залишалися аполітичними і незалежними.

«Ви маєте бути самодостатніми», - сказав Президент.

За його словами, близько 50 млн. грн., які уряд планує виділити на фінансування асоціації представників місцевого самоврядування, є фактично політичним хабарем.

В.ЮЩЕНКО закликав голів сільських та селищних рад не піддаватися на такі «подачки», зазначивши, що таким чином їх хочуть зробити залежними, хочуть організувати своєрідну партію, яка б слугувала певним політичним інтересам.

В.ЮЩЕНКО додав, що зазначені кошти - це фактично кошти самого місцевого самоврядування.