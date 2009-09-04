Ющенко повернув у Раду зміни до закону про бюджет-2009

Президент України Віктор ЮЩЕНКО повернув до парламенту зі своїми пропозиціями Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» та деяких інших законів України».

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, пропозиції глави держави під час розгляду закону на пленарному засіданні парламенту представлятиме перший заступник глави Секретаріату Президента - представник Президента у Кабінеті міністрів Олександр ШЛАПАК.

Президент зазначив, що текст закону, який надійшов на підпис, відрізняється від закону, який він 3 серпня цього року повернув зі своїми пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду.

У зв’язку з тим, що закон зазнав певних змін, Президент висловив свої зауваження та пропозиції.

Зокрема, законом пропонується внести до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» зміни, згідно з якими Національний банк України у 2009 році вносить до Державного бюджету України перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами Національного банку України за підсумками поквартального виконання кошторису доходів та витрат Національного банку України у поточному році на загальну суму не менш як 9,8 млрд. грн., у тому числі за перше півріччя не менш як 3,4 млрд. грн., за третій квартал не менш як 3,4 млрд. грн., за четвертий квартал не менш як 3 млрд. грн.

Президент зазначає, що запровадження такого внесення Національним банком у 2009 році до державного бюджету України перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами поточного року є авансовим фінансуванням витрат держбюджету, що фактично призведе до необхідності здійснення Національним банком додаткової, нічим не забезпеченої емісії з усіма негативними наслідками для економіки держави (прискорення темпів інфляції, зрив курсу національної валюти, стрімке падіння рівня життя населення, зростання соціальної напруги у суспільстві), суперечить частині шостій статті 15 Бюджетного кодексу України, відповідно до якої емісійні кошти НБУ не можуть бути джерелом фінансування дефіциту держбюджету. Законом України «Про Національний банк України» Нацбанку заборонено надавати прямі кредити як у національній, так і в іноземній валюті на фінансування витрат держбюджету.

Президент вважає, що не можна також залишати поза увагою, що встановлення на поточний рік перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами в обсязі 9,8 млрд. грн., за оцінкою Національного банку, не відповідає реальним прогнозним доходам Банку. Більше 90% дохідної частини кошторису НБУ становлять процентні доходи за операціями з регулювання грошово-кредитного ринку, що визначаються за методом нарахування. В умовах фінансової кризи підвищуються ризики неодержання доходів у передбачених законом, що розглядається, обсягах. Зокрема, за оперативними даними Національного банку України, із нарахованих доходів за кредитами у сумі 4531,2 млн. грн. НБУ не одержав 1187,7 млн. грн.

Президент також вказав, що деякі положення закону не відповідають Конституції.

Як повідомляв УНІАН, 21 серпня. УНІАН. Верховна Рада України подолала вето Президента на Закон “Про внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2009 рік" та деяких інших законів України”.

За ухвалення відповідного рішення проголосували 384 народних депутата із 409, зареєстрованих в сесійній залі. Підтримали рішення 166 депутатів з фракції Партії регіонів, 152 – з фракції БЮТ, 20 – з фракції “Наша Україна – Народна самооборона”, 27 – з фракції КПУ та 20 – з фракції Блоку Литвина.

Закон встановлюється, що Національний банк України у 2009 році вносить до держбюджету перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами Національного банку України у поточному році на загальну суму не менш як 9,8 млрд. грн.

Зазначені надходження пропонується спрямувати на забезпечення належного виконання заходів з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.