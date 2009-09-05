Симоненко: СДПУ(о) ввійде в Об’єднання лівих сил

Об’єднання лівих сил України у складі Комуністичної партії, Соціалістичної партії, Прогресивної соціалістичної партії України, Союзу лівих сил, партії «Справедливість», Соціал-демократичної партії України (об’єднаної) буде сформовано у вересні поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Дніпропетровську заявив лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО.

«Соціал-демократи (об’єднані) самі до нас прийшли і сказали, що підтримують наші підходи в період президентської кампанії», - зауважив П.СИМОНЕНКО.

За його словами, 3 вересня всім партіям, які мають увійти до об’єднання, розіслали для вивчення підсумковий документ.

За словами лідера фракції КПУ, об’єднання лівих сил також має намір вийти єдиним списком на вибори до місцевих рад, що відбудуться у березні 2010 року.

«Після цього ми хочемо створити єдиний блок на наступні вибори в український парламент», - наголосив П.СИМОНЕНКО.

На його думку, якщо якась із партій відмовиться увійти до об’єднання лівих сил, то це означатиме її політичну смерть.