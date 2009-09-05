БЮТ продовжить практику скликання позачергових сесій ВР

Фракція БЮТ у Верховній Раді продовжить практику скликання позачергових сесій парламенту для розгляду першочергових законопроектів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на всеукраїнській нараді з головами сільських та селищних рад з питань підготовки проекту державного бюджету на 2010 рік.

„Ми не будемо звертати увагу на блокування. Вчора на раді коаліції ми знайшли шлях, як залишити блокування окремо, а нормальну роботу Верховної Ради - окремо. Нам потрібно декілька тижнів, щоб довести усі нормативні акти до завершення, зробити усі необхідні процедури, і ми будемо нормально працювати. Але, у той же час, ми будемо стільки разів оголошувати позачергові сесії, поки не приймемо усі 41 закон, які потрібні вам”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр-міністр переконана, що у Верховній Раді є функціонуюча більшість. „Я знаю, у Верховній Раді є нормальна функціонуюча більшість. І якби не це смішне, безглузде блокування, усі потрібні закони уже давно були б прийняті. Тому що Верховна Рада голосує і має 240-250 голосів, щоб приймати закони”, - пояснила вона.

На думку Ю.ТИМОШЕНКО, вчора фракція Партії регіонів повернулася до сесійної зали як раз тому, що побачила результативність голосування. „Ми зібрали Верховну Раду вчора. Партія регіонів подумала, що у нас не вистачить голосів для того, щоб приймати всі ті 41 законопроект. И вони пішли із зали і, до речі, забезпечили, щоб не було кому вести засідання Верховної Ради. Потім Партія регіонів побачила, що закони успішно прийняті, вони через годину знову попрямували до зали”, - додала прем’єр-міністр.