Литвин обурений: якщо так далі, хай обирають нового спікера

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, домовленості фракцій БЮТ і Партії регіонів з ігноруванням позицій інших фракцій означатимуть узурпацію влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив журналістам після відміни засідання Погоджувальної ради парламенту через відмову представників БЮТ і Партії регіонів взяти в ньому участь.

За словами голови ВР, дуже дивно чути, що БЮТ і Партія регіонів домовляються між собою і заявляють при цьому, що тільки-но вони домовляться, Верховна Рада почне працювати.

«Але я думаю, що найближчим часом це буде означати, що процес узурпації влади в Україні однією з форм якої є блокування ВР, буде набирати розвитку», - сказав В.ЛИТВИН.

Він також зауважив, що якщо БЮТ і ПР й надалі ігноруватимуть позицію інших фракцій, то нехай їхні представники в президії проводять засідання ВР і обирають при цьому нового спікера.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Верховній Раді не відбулося засідання Погоджувальної ради лідерів фракцій через відмову представників БЮТ і Партії регіонів взяти в ньому участь.

О 10.00 В.ЛИТВИН запросив до себе в кабінет лідерів фракцій та представників ЗМІ на Погоджувальну раду. На засідання не з’явилися уповноважені представники ПР і БЮТ. У присутності журналістів В.ЛИТВИН зателефонував першому віце-спікеру парламенту Олександру ЛАВРИНОВИЧУ і попросив пояснити їх відсутність. Після розмови В.ЛИТВИН повідомив журналістам, що, за словами О.ЛАВРИНОВИЧА, БЮТ і ПР «зараз домовляються на двох», і їм заважає присутність журналістів на Погоджувальній раді.

В.ЛИТВИН висловив обурення такою позицією БЮТ і Партії регіонів і зауважив, що підстав для проведення Погоджувальної ради внаслідок цього немає.