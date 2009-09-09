Томенко допускає, що коаліція перейде з ВР в інше приміщення

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО стверджує, що БЮТ готовий вести переговори з усіма фракціями щодо відновлення нормальної роботи парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу.

М.ТОМЕНКО висловив сподівання, що найближчим часом вдасться фракціям досягнути компромісу і Верховна Рада почне працювати.

«Є сподівання, що парламент буде працювати і прийме компромісні рішення. Фракція готова вести переговори з усіма фракціями, щоб парламент працював, а не влаштовував президентське шоу», - сказав М.ТОМЕНКО.

За словами віце-спікера, він списує на емоції сьогоднішній інцидент у кабінеті голови ВР Володимира ЛИТВИНА.

При цьому, за словами М.ТОМЕНКА, правильно було б розглядати всі законопроекти щодо підвищення соціальних стандартів, а також законопроекти щодо наповнення дохідної частини держбюджету.

«Після рішення бюджетного комітету, сподіваюся, що ми вийдемо на те, що треба голосувати всі законопроекти», - сказав він.

Водночас віце-спікер виключає, що коаліція піде працювати в інше приміщення в разі продовження блокування трибуни і президії ВР.

За словами М.ТОМЕНКА, на сьогодні є всі законні методи, щоб прийняти важливі рішення.

«Але все, що ми будемо робити, буде проходити в цій сесійній залі. Думаю достатньо політичної волі, щоб провести засідання в цій сесійній залі, а не блукати поза межами ВР», - сказав віце-спікер.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку депутати з фракції Партії регіонів вкотре заблокували роботу Верховної Ради України.

Крім того, представники БЮТ і Партії регіонів не прийшли на Погоджувальну раду.

О 10.00 В.ЛИТВИН запросив до себе в кабінет лідерів фракцій та представників ЗМІ на Погоджувальну раду. На засідання не з’явилися уповноважені представники ПР і БЮТ. У присутності журналістів В.ЛИТВИН зателефонував першому віце-спікеру парламенту Олександру ЛАВРИНОВИЧУ і попросив пояснити їх відсутність. Після розмови В.ЛИТВИН повідомив журналістам, що, за словами О.ЛАВРИНОВИЧА, БЮТ і ПР «зараз домовляються на двох», і їм заважає присутність журналістів на Погоджувальній раді.

В.ЛИТВИН висловив обурення такою позицією БЮТ і Партії регіонів і зауважив, що підстав для проведення Погоджувальної ради внаслідок цього немає.

Перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ повідомив, що “бютівці” та ”регіонали” не прийшли на засідання Погоджувальної ради у зв’язку з роботою над законопроектом про підвищення соціальних стандартів.