Томенко допускає, що коаліція перейде з ВР в інше приміщення
У разі продовження блокування
Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО стверджує, що БЮТ готовий вести переговори з усіма фракціями щодо відновлення нормальної роботи парламенту.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу.
М.ТОМЕНКО висловив сподівання, що найближчим часом вдасться фракціям досягнути компромісу і Верховна Рада почне працювати.
«Є сподівання, що парламент буде працювати і прийме компромісні рішення. Фракція готова вести переговори з усіма фракціями, щоб парламент працював, а не влаштовував президентське шоу», - сказав М.ТОМЕНКО.
За словами віце-спікера, він списує на емоції сьогоднішній інцидент у кабінеті голови ВР Володимира ЛИТВИНА.
При цьому, за словами М.ТОМЕНКА, правильно було б розглядати всі законопроекти щодо підвищення соціальних стандартів, а також законопроекти щодо наповнення дохідної частини держбюджету.
«Після рішення бюджетного комітету, сподіваюся, що ми вийдемо на те, що треба голосувати всі законопроекти», - сказав він.
Водночас віце-спікер виключає, що коаліція піде працювати в інше приміщення в разі продовження блокування трибуни і президії ВР.
За словами М.ТОМЕНКА, на сьогодні є всі законні методи, щоб прийняти важливі рішення.
«Але все, що ми будемо робити, буде проходити в цій сесійній залі. Думаю достатньо політичної волі, щоб провести засідання в цій сесійній залі, а не блукати поза межами ВР», - сказав віце-спікер.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку депутати з фракції Партії регіонів вкотре заблокували роботу Верховної Ради України.
Крім того, представники БЮТ і Партії регіонів не прийшли на Погоджувальну раду.
О 10.00 В.ЛИТВИН запросив до себе в кабінет лідерів фракцій та представників ЗМІ на Погоджувальну раду. На засідання не з’явилися уповноважені представники ПР і БЮТ. У присутності журналістів В.ЛИТВИН зателефонував першому віце-спікеру парламенту Олександру ЛАВРИНОВИЧУ і попросив пояснити їх відсутність. Після розмови В.ЛИТВИН повідомив журналістам, що, за словами О.ЛАВРИНОВИЧА, БЮТ і ПР «зараз домовляються на двох», і їм заважає присутність журналістів на Погоджувальній раді.
В.ЛИТВИН висловив обурення такою позицією БЮТ і Партії регіонів і зауважив, що підстав для проведення Погоджувальної ради внаслідок цього немає.
Перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ повідомив, що “бютівці” та ”регіонали” не прийшли на засідання Погоджувальної ради у зв’язку з роботою над законопроектом про підвищення соціальних стандартів.