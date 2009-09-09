Комітет ВР закликає Ткаченка публічно вибачитися перед журналістами

Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова закликає члена фракції Комуністичної партії Олександра ТКАЧЕНКА публічно вибачитись перед знімальною групою телеканалу СТБ за інцидент, що стався в парламенті 1 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалили сьогодні на засідані члени комітету.

Крім того, комітет ВР закликав фракцію КПУ дати публічну оцінку діям свого колеги.

Також члени комітету з питань свободи слова планують виступити з відповідною заявою з цього приводу на найближчому засіданні Верховної Ради і закликати народних депутатів коректніше ставитися до представників ЗМІ.

Комітет також звернеться до правоохоронних органів із проханням надати інформацію щодо можливості порушення кримінальної справи за фактом інциденту між О.ТКАЧЕНКОМ і журналісткою телеканалу СТБ.

Як повідомлялося, 1 вересня у парламенті стався інцидент між депутатом від КПУ О.ТКАЧЕНКОМ та журналісткою телеканалу СТБ Ольгою ЧЕРВАКОВОЮ. Під час інтерв’ю О.ТКАЧЕНКО вихопив з рук журналістки мікрофон та викинув його зі сходів.