Кабмін призначив Наливайка в.о. голови Держкомтелерадіо

Кабінет міністрів сьогодні на засіданні ухвалив рішення про призначення Олега НАЛИВАЙКА виконуючим обов’язки голови Державного комітету телебачення і радіомовлення.

Про це УНІАН повідомили в Секретаріаті Кабінету міністрів.

Водночас міністр Кабінету міністрів України Петро КРУПКО уточнив, що О.НАЛИВАЙКО призначений на посаду першого заступника голови Держкомтелерадіо – в.о. голови Держкомтелерадіо.

«Ми дуже сподіваємося, що завтра Верховна Рада ухвалить пропозиції уряду щодо кадрових призначень, зокрема і щодо призначення О.НАЛИВАЙКА головою Держкомтелерадіо”, - сказав П.КРУПКО.

Довідка УНІАН. До цього призначення О.НАЛИВАЙКО працював генеральним директором інформаційного агентства УНІАН.

Посада голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України вакантна з травня 2008 року після того, як парламент звільнив з неї Едуарда ПРУТНІКА.

У червні цього року Кабінет міністрів України вніс до ВР проект постанови щодо призначення О.НАЛИВАЙКА головою Держкомтелерадіо.