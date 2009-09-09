Україна піднялася в рейтингу легкості ведення бізнесу на 4 пункти

Україна піднялася із 146-го на 142-е місце з легкості ведення бізнесу в рейтингу Світового банку. Про це повідомила УНІАН голова парламентського Комітету з питань промислової та регуляторної політики й підприємництва. Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

«Підйом на 4 пункти в рейтингу в такий складний час, – вважає Н.КОРОЛЕВСЬКАЯ, – свідчить про те, що Україні вдалося не лише втриматися, а ще й провести часткове реформування економіки». За її словами, Україні змогла б досягти більшого, «якби не дії, а точніше бездіяльність парламенту». «За нашими підрахунками, – сказала депутат, – якби законопроект 4581 на підтримку підприємництва набув чинності, ми б говорили не про 4, а про 30 пунктів».

Вона нагадала, що законопроект 4581 про сприяння підприємницькій діяльності був проголосований Верховною Радою, проте досі не набув чинності, зважаючи на технічні моменти, які можна врегулювати тільки під час планової роботи парламенту.