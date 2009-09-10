Могилевська перейшла до Тимошенко

Найвідоміші співаки України об’єдналися на підтримку дій прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО. 12 вересня вони розпочнуть Всеукраїнський тур під назвою «З Україною в серці!».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в столиці заявив представник ініціатора туру - Всеукраїнського Благодійного Таврійського Фонду – Сергій КОВАЛЬЧУК.

За його інформацією, музичний тур розпочнеться зі столичного Майдану Незалежності. У ньому візьмуть участь найвідоміші українські музиканти: РУСЛАНА, Олександр ПОНОМАРЬОВ, Ані ЛОРАК, Потап і Настя КАМЕНСЬКИХ, Тіна КАРОЛЬ, Наталка МОГИЛЕВСЬКА, Ірина БІЛИК, гурти ТІК, ТНМК, «Друга ріка», Mad Heads XL.

Усі ці артисти на прес-конференції повідомили, що вони згуртувалися для проведення великих концертів у різних містах України, зустрічей з молоддю заради об’єднання суспільства, повернення людям відчуття впевненості в завтрашньому дні, заради щасливої перспективи нашої країни.

Зокрема, О.ПОНОМАРЬОВ зазначив, що об’єднавчим мотивом для вітчизняних зірок стала публічна підтримка дій прем’єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО.

Співачка РУСЛАНА додала, що молодим, відомим і успішним українським артистам є про що розповісти людям. «Адже всі вони стали на ноги, отримали освіту, реалізували себе вже в незалежній Україні. Усі вони мріють, що наша країна буде кращою, і всі вони занепокоєні тим, що їхня мрія розчиниться в егоїзмі політиків», – сказала вона.

Після Києва учасники туру вирушать по великих і малих містах України. Під час туру, окрім концертів, заплановані зустрічі з пресою, ефіри на регіональних та загальноукраїнських телеканалах і радіостанціях, а також спілкування з простими людьми.

Графік туру буде анонсовано на телеканалі М1 та в місцевих ЗМІ.