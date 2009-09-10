Першого заступника голови НБУ викликають на допит

Сьогодні слідчий Головного слідчого управління МВС України підписав повістку про виклик на допит першому заступнику голови Національного банку України Анатолію ШАПОВАЛОВУ.

Про це повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України.

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО наголосив: “Я, в принципі, усвідомлюю, що Національний банк України і українська гривня потребують тиші. Це – дуже важлива умова для збереження стабільної національної грошової одиниці. Але цією тишею останнім часом користуються фінансові шахраї, які розкрадають комерційні банки та валютні ресурси на сотні мільйонів гривень”.

“Ті матеріали, які ми маємо на руках, і та остання отримана нами інформація свідчать про можливість притягнення до відповідальності і посадовців Національного банку. Моя заява була для них несподіванкою і, вочевидь, падіння курсу долара на 90 копійок помітили всі”, - повідомив Ю.ЛУЦЕНКО.

Міністр висловив сподівання, що такі дії правоохоронного відомства сприятимуть подальшій стабілізації курсу гривні.

Водночас Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, що прагне отримати інформацію і про те, «хто відповідає за безконтрольність над колосальними фінансовими шахрайствами, коли сотні мільйонів грабують серед білого дня».

“Хто відповість, де позитив від вливання у банківську систему 83 мільярдів гривень, і чому це не відчувають ні люди, ні економіка”, – зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.