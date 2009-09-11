Ющенко - Юлії Тимошенко: Навіщо ви збрехали суспільству?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає Кабінет міністрів надати докази корупційних дій колишнього міністра оборони Юрія ЄХАНУРОВА та колишнього міністра транспорту та зв’язку Йосипа ВІНСЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент повідомив, відкриваючи сьогодні чергове засідання Ради національної безпеки і оборони.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що уряд недостатньо уваги приділяє боротьбі з корупцією та злочинністю. Разом з тим він нагадав підстави для звільнення деяких колишніх міністрів. Зокрема, В.ЮЩЕНКО поставив питання, за що був звільнений екс-міністр оборони Ю.ЄХАНУРОВ, і, сам же, на нього відповідаючи, сказав – за корупцію.

При цьому Президент закликав прем’єр-міністра, яка раніше висунула такі звинувачення на адресу Ю.ЄХАНУРОВА, «покласти на стіл докази цього». «Навіщо ви збрехали суспільству?» - запитав В.ЮЩЕНКО. Він нагадав, що такі самі звинувачення були висунуті й екс-міністру транспорту Й.ВІНСЬКОМУ.

В.ЮЩЕНКО назвав подібні дії прем’єр-міністра антиукраїнськими, додавши, що таким чином безпідставно були звільнені зі своїх посад керівники, які дійсно займали державницьку позицію.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня на засіданні Кабінету міністрів було заявлено про встановлення чисельних випадків порушень Ю.ЄХАНУРОВИМ чинного законодавства. Зокрема, йшлося про виявлення масштабних порушень у земельній сфері, про корупцію в Міністерстві оборони при організації харчування солдат і закупівлі палива для військової техніки.

Пізніше Кабмін зареєстрував у ВР проект постанови про звільнення Ю.ЄХАНУРОВА з посади міністра оборони України, і 5 червня він був звільнений.

Йосипа ВІНСЬКОГО прем’єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО звинуватила у спробах використати кошти державного підприємства «Укрпошта» не за цільовим призначенням. ВР звільнила Й.ВІНСЬКОГО 23 червня.