Тігіпко сказав, яким банкам можна довірити гроші

Колишній голова Національного банку Сергій ТІГІПКО вважає, що заступник голови Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК мав би стати головою НБУ.

Про це він сказав в ефірі телеканалу ICTV в неділю, наголосивши на тому, що керівництво Нацбанку необхідно змінити.

«Він працював разом зі мною і Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ у 2003-2004 роках, добре знає ситуацію, яка була дуже близька. Є повага від банків – сам більше 5 років працював у банку», - цитує С.ТІГІПКА Українська правда.

Банкір наголосив, що головою Нацбанку може бути лише "людина Президента".

«Президент може поставити питання про звільнення голови Нацбанку і про призначення. Призначити йому не вдасться, тому що немає більшості (у парламенті - УНІАН)», - зауважив він.

«Я б призначив першого заступника, це робиться через раду НБУ, де у Президента 50%, ще один голос можна взяти, і після цього подав би пана СТЕЛЬМАХА на звільнення. Тоді перший заступник міг би виконувати обов’язки і претендувати на те, щоб його проголосували», - вважає С.ТІГІПКО.

«Біда Нацбанку, що є дуже багато людей, які не знають, що таке комерційний банк. Тому люди є. Я можу сказати, що є й банкіри. Я б назвав Бориса ТИМОНЬКІНА - теж досвідчений і дуже гарний фахівець з комерційних банків», - додав він.

Крім того, прогнозуючи курс національної валюти на найближчі декілька тижнів, колишній голова НБУ зазначив, що курс має зупинитися на рівні 7,8-7,9 гривень за долар, «оскільки є макроекономічні підстави для такої стабілізації».

«Я вважаю, якщо б були ефективні дії Нацбанку, можна було б швидко повернути до курсу 7,7, у першу чергу, за рахунок жорстких адміністративних заходів», - зазначив банкір.

«Зараз банки всі знаходяться під дуже серйозним тиском Нацбанку, тому що всі взяли рефінансування. Зараз просто треба викликати банкірів і казати, який буде курс на наступний день», - повідомив С.ТІГІПКО.

Також, коментуючи заяву прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО про те, що уряд орієнтується на усереднений курс у наступному році на рівні 7,5 гривень за долар, банкір сказав: «Поки що я бачив прогнози Кабміну 8,5-8,6, і це була абсолютна помилка».

«Якщо ви даєте такі прогнози, то вся економіка отримує сигнал, що буде такий курс. Це поганий сигнал. Дійсно, я б закладав 7,5», - заявив С.ТІГІПКО.

Крім того, він порадив громадянам тримати депозити або у західних банках, або у державних.