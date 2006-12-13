Губернатор Буковини, як і раніше, не зважає на колір краваток і шкіри

Прес-секретар голови Чернівецької обласної державної адміністрації Богдан ОНУФРИК спростував сьогоднішню заяву керівника Чернівецької облорганізації НСНУ, заступника голови ОДА Бориса БАГЛЕЯ місцевим ЗМІ про те, що губернатор Володимир КУЛІШ написав заяву на членство у партії „Народний Союз „Наша Україна”.

„Це абсолютна нісенітниця, навіть можна сказати провокація проти голови облдержадміністрації напередодні можливого візиту в Чернівецьку область прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА”, - заявив Б.ОНУФРИК у телефонній розмові з кореспондентом УНІАН.

Водночас він додав, що мав телефонну розмову із В.КУЛІШЕМ, який зараз перебуває у Києві, і для нього оприлюднена інформація стала повною несподіванкою. „Губернатор назвав такі речі недопустимими і провокаційними. Все це неправда”, - сказав прес-секретар губернатора.

Як повідомили сьогодні ряд західноукраїнських ЗМІ з посиланням на Б.БАГЛЕЯ, позапартійний голова Чернівецької ОДА В.КУЛІШ подав заяву на вступ до НСНУ.

За словами Б.БАГЛЕЯ, заяву В.КУЛІША розглядатимуть члени ради облорганізації НСНУ, однак керівник обласного осередку переконаний, що „підстав для відмови у прийнятті голови ОДА до лав НСНУ немає”.

Б.БАГЛЕЙ не пов’язав бажання В.КУЛІША отримати партквиток НСНУ з нещодавнім обранням глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ головою Ради партії та заперечив можливість тиску з цього приводу на голову ОДА з боку Секретаріату Президента. „Це свідомий і закономірний вибір губернатора КУЛІША, який у ситуації, що склалася в Україні, має чітко політично визначитися, котрі політичні пріоритети він відстоює у регіоні", - сказав Б.БАГЛЕЙ.

Попередник В.КУЛІША на посаді голови Чернівецької ОДА Микола ТКАЧ після парламентських виборів склав із себе повноваження голови облорганізації НСНУ, а після останнього з’їзду НСНУ вийшов з лав партії та відмовився від виконання обов’язків керівника фракції НСНУ в облраді.

Голову Чернівецької облорганізації НСНУ Б.БАГЛЕЯ В.КУЛІШ перевів з посади першого заступника голови ОДА на посаду заступника голови ОДА. На нижчу посаду в структурі ОДА було також переведено голову Чернівецької міської організації НСНУ.

27 листопада В.КУЛІШ під час прес-конференції заявив: «Я не зважаю на колір краваток і шкіри, у нас команда здорового глузду і ефективних менеджерів».