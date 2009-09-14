Пинзеник сказав, допоки сокира висітиме над Україною

Друга хвиля світової фінансової кризи майже не зачепить Україну. Найбільша загроза України - дефіцит Держбюджету, для покриття якого НБУ може проводити додаткову емісію гривні. Таку думку висловив колишній міністр фінансів України Віктор Пинзеник в ранковому ефірі "5 каналу".

Зокрема, він сказав: "На мій погляд, слід боятися не другої хвилі світової кризи. Вона вже нас зачепити майже не може. В меншій мірі зачепить. Нам і так закриті міжнародні фінансові ринки - ми вже рік не можемо залучити там коштів. Більший ризик несе не ця хвиля кризи світової, а внутрішні чинники, які починають діяти. Найбільша загроза України - це є дефіцит бюджету".

За оцінками екс-міністра, бюджет отримає цього року до загального фонду 150 мільярдів гривень, а витратити хочуть майже в 2 рази більше. "Виникає просте питання - що буде з джерелом фінансування таких видатків, якщо на вході стільки немає?... Виникає просте питання - де взяти гроші? Скільки Україну утримуватиме Міжнародний Валютний Фонд? І у яких розмірах? Я стверджую, що у таких масштабах утримання не буде. Саме дефіцит бюджету був причиною тих проблем, які пережила Україна у 90-ті роки. До того часу, поки країна не позбудеться "повітряних" грошей, завжди сокира буде занесена над Україною. Країна мусить позбутися спроб жити ілюзіями", - резюмував політик.