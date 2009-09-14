«Мерседес» спікера ВР Криму покалічив чотирьох росіян

"Мерседес-Бенц", який обслуговує спікера Верховної ради Криму Анатолія Гриценка, став причиною аварії, в якій постраждали чотири людини. Про це повідомляє "ТСН"

За повідомленням ГУ Міністерства внутрішніх справ у Криму, ДТП сталося 12 вересня о 17:20 на трасі Сімферополь – Феодосія – Керч у районі села Тополівка Білогірського району автономії.

Зіткнулися автомобілі "Хонда Фіт" і "Мерседес", який прямував із Феодосії до Сімферополя.

"Мерседес" закріплений для обслуговування голови ВР Криму та перебуває на обліку в Державному управлінні справами президента України.

У результаті ДТП водій і три пасажири "Хонди", громадяни Росії, були доставлені в Білогірську районну лікарню з тяжкими тілесними ушкодженнями.

"У ході огляду встановлено, що винуватцем аварії є водій "Мерседеса", який виїхав на смугу зустрічного руху", - відзначили у міліції.