Симоненко створив «Лівий блок» з есдеками

Комуністична партія України, Соціал-демократична партія України (об`єднана), партії “Справедливість” і “Союз лівих сил” підписали декларацію про створення Лівого блоку для участі в президентських виборах.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КПУ.

Декларацію підписали на конференції в Києві перший секретар Центрального комітету Компартії України Петро СИМОНЕНКО, лідер СДПУ (о) Юрій ЗАГОРОДНІЙ, голова ради партії “Справедливість” Станіслав НІКОЛАЄНКО і лідер партії “Союз лівих сил” Василь ВОЛГА.