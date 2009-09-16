Янукович передбачає, що Тимошенко танцюватиме польку-бабочку

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ впевнений, що прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО використає ініціативу ПР щодо підняття мінімальних зарплат и пенсій у «своїй передвиборчій риториці».

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні у прямому ефірі Кіровоградської державної телерадіокомпанії.

«Я добре розумію, що ТИМОШЕНКО буде використовувати це питання у своїй передвиборчій риториці», - сказав політик і наголосив, що Партія регіонів примусить чинну владу підняти соціальні стандарти для найбідніших українців ще до кінця року.

«…Як би вона, як кажуть, не виляла одним містом – чи місцем – вона нікуди не дінеться. Лише розпочнеться виборча кампанія, вона почує голос народу і зіграє, я впевнений, добру таку фею, яка, врешті-решт, прийняла рішення на користь людей», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас політик зауважив, що Партія регіонів передбачає таку поведінку політичних опонентів.

«Як кажуть, це буде її (ТИМОШЕНКО – УНІАН) полька-бабочка перед людьми, перед пенсіонерами», - резюмував В.ЯНУКОВИЧ.