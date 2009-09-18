Розділення харківського штабу ПР ударить по Януковичу?

Розділення харківського штабу Партії регіонів може негативно відбитися на виборчій кампанії кандидата в президенти Віктора Януковича. Таку думку висловив у інтерв`ю УНІАН генеральний директор компанії «ФОМ – Україна». Олександр БУХАЛОВ. «Це в будь-якому разі позначиться на виборчій кампанії. Адже ділення штабу призводить і до ділення виборців», – сказав він.

Як повідомлялося, 17 вересня керівником харківського обласного виборчого штабу ПР було призначено народного депутата Дмитра ШЕНЦЕВА (відомого участю в полюванні, коли загинув один з лідерів ПР Євгеній КУШНАРЬОВ), а керівником харківського міського штабу ПР став міській голова Харкова Михайло ДОБКІН.

Раніше в Харківській області діяв єдиний виборчий штаб Партії регіонів. У червні сайт обласної організації ПР повідомив, що головою виборчого штабу призначено Д.ШЕНЦЕВА, а М.ДОБКІН очолив виборчу кампанію. Пізніше повідомили, що відбулася рокіровка: Д.ШЕНЦЕВА призначено керівником виборчої кампанії, а М.ДОБКІН очолив виборчий штаб. Проте на початку вересня Д.ШЕНЦЕВА відкликали з Харкова в центральний штаб.

«Ситуація в Харкові говорить про те, що прорвало той нарив, про який усі говорили, – вважає А.БУХАЛОВ. – Мова про те, що ПР не зовсім єдина. І якщо цей процес уже пішов, то буде дуже цікаво стежити за його розвитком. Ми нарешті зможемо побачити, хто за ким реально стоїть».

У свою чергу, директор центру «Всеукраїнський соціологічний союз» Сергій КУЗЬМЕНКО вважає, що «рокіровки серед харківських «регіоналів» свідчать про те, що конфлікт в ПР досяг піку». «Про те, що такі події негативно позначаться на всій виборчій кампанії, говорить і неоднозначність персони Д.ШЕНЦЕВА, – відзначив УНІАН соціолог. – Його сьогоднішнє призначення відбулося кулуарно і за достатньо дивних обставин. Це наводить на певні роздуми – у тому числі й на те, що Д.ШЕНЦЕВ має у своєму розпорядженні важелі тиску на осіб з найближчого оточення лідера ПР».