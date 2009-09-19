Луценко каже, що міліції поки вдається контролювати дитячу злочинність

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО зазначає, що ситуацію з дитячою безпритульністю і злочинністю міліції поки що вдається контролювати.

Про це він повідомив учора в Донецьку на прес-конференції. За словами міністра, «в умовах, коли батьки масово виїжджають за кордон на заробітки, діти позбавляються серйозного батьківського контролю і турботи». Він констатував, що на сьогодні в країні масово почала розповсюджуватися дитяча порнографія і сексуальна експлуатація дітей. «На жаль, масово з`являються порностудії із сексуальною експлуатацією дітей. На жаль, багато дітей вливаються в ряди організованих хуліганських груп», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО. Але при цьому додав: «Тобто, насправді ситуація гостра, але я б не сказав, що критична. Поки що нам вдається контролювати її».

Глава МВС повідомив, що правоохоронцям сьогодні «вдається повертати дітей у сім`ї, повертати тисячі дітей, що знаходяться в розшуку».

«На сьогодні в приймальниках-розподільниках, закладах, де утримуються діти за те чи інше порушення або злочин, у рази скоротилася кількість дітей. Скажімо, в Києві в такому розподільнику перебувало зазвичай на місяць до 100 чоловік, сьогодні там максимум до 20», - додав Ю.ЛУЦЕНКО, підкресливши, що зараз «у принципі, ситуація легша, ніж у середині 90-х, коли ці розподільники були створені».