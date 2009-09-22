Янукович не доїде до монастиря, бо дуже потрібний у Раді

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ перервав робочу поїздку до Сумської області, аби взяти участь у голосуванні у Верховній Раді за проекти законів про підвищення соціальних стандартів.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі Сумської обласної організації Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати сьогодні вирішили, що голосуватимуть за проекти законів, що стосуються підвищення соцстандартів, не за допомогою системи «Рада», а підняттям рук і вголос підтверджуючи свою позицію щодо законопроекту.

Окрім цього джерела "Української правди" в апараті фракції "Регіонів" повідомляють, що представники апарату за останню годину обдзвонювали усіх відсутніх у Верховній Раді депутатів Партії регіонів і скликали їх на 16 годину.

За даними прес-служби Партії регіонів, сьогодні Віктор Янукович перебуває з робочою поїздкою в Сумській області. Спочатку в програмі візиту лідера регіоналів стояли два монастирі. Ставропігіальний чоловічий монастир Різдва Пресвятої Богородиці Глинська пустинь (там Янукович вже встиг побувати). У другій половині дня лідер регіоналів мав відвідати Молченський жіночий монастир Свято-Різдва Богородиці, і якщо вірною є інформація джерела, то в цьому монастирі лідера ПР сьогодні не дочекаються.

Крім того під небезпекою зриву опинилися заплановані на середину дня участь Януковича в мітингу-реквіємі, присвяченому Дню партизанської слави в Глухові і Путивлі, а також відвідини меморіального комплексу «Спадщанський ліс», де Янукович мав взяти участь у заходах, вшанування пам`яті полеглих партизанів.

Після закінчення поїздки Сумщиною лідер регіоналів мав вийти в прямий ефір Сумської телерадіокомпанії «Відікон».