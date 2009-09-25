Черновецький знайшов «відмазку», щоб не будувати житла?

«Черновецький скорочує будівництво житла для киян», - заявив в інтерв`ю журналістам один із лідерів Блоку Віталія Кличка, голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський.

«Скорочення соціального житлового будівництва в Києві при Черновецькому прогресує з великою швидкістю. Так, якщо за попередньої влади, наприклад, у 2005 році житло в Києві одержала 4291 родина, то за керівництва Черновецького та його команди у 2007 – лише 2969, а у 2008 – 3105 родин», - зазначив опозиційний політик.

На думку Андрієвського, у поточному році ситуація буде ще гіршою. І всі посилання Черновецького на світову кризу – це лише спроби виправдати свій непрофесіоналізм та нездатність ефективно керувати життєдіяльністю та розвитком столиці.

«Недофінансування будівельної галузі за вісім місяців поточного року в Києві становить більше 750 мільйонів гривень. Річний план фінансування будівництва виконаний лише на 27%. Це означає, що кияни, які десятиліттями стоять на квартирному обліку, про власне житло при владі Черновецького можуть навіть не мріяти», - зазначив депутат.