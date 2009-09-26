Луценко думає, що харківська міліція робить відсоток розкриття катуваннями

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО назвав показник розкриття злочинів у Харківській області «дутим і штучним».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні журналістам у Харкові.

«Відсоток розкриття 83% є дутим, штучним і небезпечним», - сказав міністр.

Ю.ЛУЦЕНКО наголосив на реальній неефективності цього показника. «Я ненавиджу цей показник. Є два методи досягти його: або не реєструвати очевидні злочини, або незаконними методами», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

У міністра внутрішніх справ склалися «тривожні враження від методів діяльності харківської міліції». Він припустив, що саме катуваннями добивається такий високий показник розкриття злочинів у Харківській області.

Однак він зауважив, що не кожна заява про застосування незаконних методів впливу на підслідних відповідає дійсності.

«На сьогодні тільки 10% з тисяч заяв реально підтверджені», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО. Він додав, що дуже часто такими заявами злочинці прикриваються від відповідальності.

Міністр підкреслив, що будь-який працівник органів внутрішніх справ буде звільнятися з лав міліції за застосування незаконних методів дізнання. «Єдине що треба – достовірні докази», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.