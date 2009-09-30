Заступник Генпрокурора - про продаж ОПЗ: конкурсу не було

Заступник генерального прокурора України Тетяна КОРНЯКОВА заявляє про відсутність підстав для порушення кримінальної справи за результатами конкурсу з продажу Одеського припортового заводу.

Про це Т.КОРНЯКОВА повідомила в ексклюзивному інтерв`ю УНІАН.

«Для кримінальної справи потрібно, щоб державі був завданий збиток. Для того, щоб визначити, чи завданий збиток, необхідно, щоб цей конкурс відбувся, а, як відомо, комісія Фонду держмайна визнала цей конкурс таким, що не відбувся», - сказала Т.КОРНЯКОВА.

Заступник генпрокурора підкреслила, що тільки визнання конкурсу таким, що відбувся може стати підставою для вивчення фактів про об`єктивність вартості продажу, а також про відповідність проведення процедури національному законодавству. «Конкурсу не було, тому говорити про притягнення до кримінальної відповідальності поки, на мій погляд, підстав немає. Але кожне звернення ми розглядатимемо», - підкреслила вона.

При цьому Т.КОРНЯКОВА повідомила, що в даний час до Генеральної прокуратури не надійшло жодного звернення, ні від однієї зі сторін.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня ООО "Нортіма" (Україна) придбало контрольний пакет ВАТ «Одеський припортовий завод» (ОПЗ) у розмірі 99,567% статутного фонду за 5 млрд. грн. Ціна продажу перевищила початкову на 1 млрд. грн. Крок аукціону становив 50 млн. грн. У торгах взяли участь 3 компанії - ТОВ "Азот-сервис (Росія) (подала заявку від імені ТОВ "СИБУР") ", ТОВ "Фрунзе-Флора (Україна)” і ТОВ "Нортіма" (Україна).

Пізніше виконуючий обов`язки голови Фонду держмайна Дмитро ПАРФЕНЕНКО повідомив, що комісія з приватизації ОПЗ Фонду держмайна ухвалила рішення не визнавати ООО «Нортіма» переможцем у конкурсі з приватизації заводу у зв`язку з тим, що він був проданий за заниженою ціною.

Крім того, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, коментуючи результати проведення приватизації ОПЗ, звинуватила в змові претендентів на придбання ОПЗ із метою приватизації підприємства за заниженою ціною.

Прем`єр-міністр підкреслила, що в результаті дій Президента України Віктора ЮЩЕНКА і українських судів, кількість претендентів на придбання підприємства істотно скоротилася, що дозволило тим, хто залишився вступити в змову.