Тимошенко обіцяє, що ціна на газ до кінця року не підвищиться

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО пообіцяла, що ціна на газ для населення і підприємств теплокомуненергетики (ТКЕ) поточного року не підвищуватиметься.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявила сьогодні, спілкуючись з жителями Івано-Франківської області.

«Я вам пообіцяла, що до кінця року ні на копійку ціна на газ не підвищиться – вона не підвищиться», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому прем`єр підкреслила, що не варто вірити інформації, що з`являється на центральних каналах телебачення, про те, що ціна на газ для населення зросте в поточному році. «З 2005 року, коли ми робили з вами нашу революцію і коли сподівалися, що мафію приберуть з влади, – її так і не прибрали. Зараз вони продовжують володіти так, як і володіли, всіма каналами телебачення і контролюють більшість силових структур», - сказала Ю.Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, підвищення ціни на газ для населення на 20% з вересня поточного року, як і приватизація Одеського припортового заводу, є умовою для виділення Україні чергового траншу кредиту МВФ.