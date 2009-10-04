Чого чекати від харківської зустрічі глав МЗС України і Росії

Від зустрічі глав Міністерств закордонних справ України і РФ, запланованої на 6-7 жовтня в Харкові, не слід очікувати прориву в російсько-українських відносинах.

Таку думку УНІАН висловив директор російського Міжнародного інституту політичної експертизи Євген МІНЧЕНКО.

«У Росії проста позиція - ми чекаємо виборів Президента України й розмовляємо з новим главою держави. Є поточна робота між урядами з вирішення економічних питань, які не можна відкласти на майбутнє. Що стосується стратегічних питань, то вирішення їх із командою Віктора ЮЩЕНКА визнано неперспективним», - сказав Є.МІНЧЕНКО.

На його думку, Кремль спочатку дочекається нових президентських виборів, зрозуміє позицію нового Президента й почне з ним діалог.

Є.МІНЧЕНКО додав, що в Харкові буде відпрацьована тільки програма прикордонного співробітництва.

«Я не бачу ніяких підстав для прориву. Росія взяла позицію вичікувати. Із спілкування зі своїми американськими колегами я зрозумів, що таку саму позицію зайняли США», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня офіційний представник МЗС РФ Андрій НЕСТЕРЕНКО повідомив, що в.о. міністра закордонних справ України Володимир ХАНДОГІЙ і міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ під час зустрічі в Харкові 6-7 жовтня обговорять увесь комплекс українсько-російських відносин, зокрема проблеми перебування Чорноморського флоту РФ на території України.